В Бобруйске состоялся молодежный форум «Беларусь будущего»

26 августа на базе спортивного комплекса «Бобруйск-Арена» состоялся молодежный форум «Беларусь будущего». Участие в нем приняли более 20 представителей молодежи.

Главными спикерами выступили Виктория Омелюсик, заместитель председателя Бобруйского городского исполнительного комитета, Олег Коропов, начальник отделения по Могилевской области Белорусского института стратегических исследований, Николай Силков, главный редактор УКИП «Редакция газеты «Бабруйскае жыццё», Иван Песенко, учитель истории ГУО «Гимназия №3 г. Бобруйска».

Виктория Анатольевна рассказала о работе городских властей с молодежью и привела статистические данные.

В общем

– Население Бобруйска – 209 тыс. человек. В школах города обучаются почти 24 тыс. детей, учащаяся молодежь в возрасте от 18 лет – 11.300 человек, работающая молодежь – 25.600. Большинство молодых специалистов у нас работает в промышленности и транспортной сфере (36%).

Молодые семьи

– На данный момент в Бобруйске проживают 999 молодых семей. По состоянию на 1 августа у нас зарегистрировано 972 брака (575 – молодые семьи, где один из супругов до 31 года).

Трудоустройство и поддержка

– Более 500 человек сейчас работают в студенческих отрядах от Бобруйска. В город прибыли 600 молодых специалистов. Из них 213 – не бобруйчане (прибывшие по распределению). Мы оказываем социальную поддержку, в том числе приезжим молодым специалистам. Стараемся обеспечить их жильем, предоставить гарантии через нанимателя, чтобы специалист закрепился на месте, существуют коллективные договоры, через которые оказывается и материальная поддержка.

Криминогенная обстановка

– Среди молодежи наблюдается снижение количества совершенных преступлений. По итогам полугодия этого года у нас зарегистрировано 154 преступления, в 2021 году их было 303, в 2020-м – 333.

Олег Васильевич отметил:

– Сегодня молодежь вынуждена быть в бурном информационном потоке. Новости буквально обрушиваются. И нелегко отличить, где правда, а где ложь. Это сложно сделать, а еще сложнее анализировать и давать определенные оценки. В Республике Беларусь с 1991 года ведется целенаправленная работа по реализации государственной молодежной политики. Это программа «Молодежь», создана широкая сеть общественных организаций и так далее. Но как мы видим, всего этого недостаточно без понимания всех процессов самой молодежью, без ее участия, активности и инициативы. Именно такие встречи дают возможность пообщаться, послушать и рассмотреть все предложения и инициативы. А Беларусь занимает ведущие места в определенных показателях по качеству жизни. Это надо ценить.

Николай Петрович на примере медиахолдинга «Бабруйскае жыццё» рассказал о выполнении одной из главных задач государственных средств массовой информации сегодня и поддержке молодых специалистов. «Мы предоставляем контент, в том числе для молодежи, который интересен. Это происходит в наиболее доступной форме – через сетевое издание, в социальных сетях и мессенджерах. Сегодня молодежь выбирает более краткие информативные тексты, чем, например, длинные лонгриды. Как правило, краткие тексты сопровождаются визуализацией – это фото, видео, инфографика и так далее. Важную роль играет оперативность. Если где-то в городе или стране проходит мероприятие, информация о нем должна появляться в формате «здесь и сейчас». В нашей редакции, как и в любой другой организации, предусмотрена социальная поддержка молодых специалистов. Кроме того, для приезжих мы стараемся находить жилье (общежитие или арендное жилье). Мы создаем наиболее комфортные условия».

В медиахолдинге все делается для того, чтобы специалист, например, приехавший в город по распределению, остался в городе и закрепился на месте. «Главная задача, особенно в начале карьеры, когда молодому специалисту тяжелее всего, – создать для него такие условия, чтобы он смог реализовать себя и свои профессиональные навыки по максимуму и закрепился на рабочем месте», – добавил главный редактор.

Максим Цед, председатель Молодежного парламента при Бобруйском городском Совете депутатов:

– В начале учебного года Молодежный парламент будет посещать учреждения образования, общаться с учащимися, собирать их идеи и предложения для дальнейшей реализации. Мы активно принимаем участие во всевозможных городских мероприятиях, создаем различные проекты. Нас действительно слушают и слышат. Сегодня мы получили много полезной информации, которую в дальнейшем будем использовать в работе. Например, Николай Петрович Силков рассказал о работе СМИ и привел пример, как реализуется работа в социальных сетях и Telegram-канале медиахолдинга. Что касается западных стран, они сегодня ведут активную пропаганду своих политических взглядов и мироустройства. Нам же нужно показывать то, что есть у нас и что делается для поддержки не только молодежь, но и всех категорий граждан.

— Безусловно, взаимодействие молодежи с представителями местных органов власти важно и нужно. В нашем городе большое внимание уделяется молодым специалистам, особенно поддержке и реализации их, а Молодежный парламент выступает посредником и связующем звеном между государственной властью и молодежью, помогает таким ребятам освоиться, узнать про нашу деятельность, ведь важно найти единомышленников и не упустить талантливую молодежь. Благодаря поддержке органов власти уже сегодня многие наши инициативы и проекты воплощены в жизнь, – сказала Елена Роботень, член Молодежного парламента при Бобруйском городском Совете депутатов, член Молодежного совета (парламента) при Национальном собрании Республики Беларусь. — В рамках форума «Беларусь будущего» были задействованы действительно важные вопросы для молодежи. Лично для меня тема форума актуальна как никогда. Было важно понять, что город работает на все сто процентов. Есть все условия для реализации себя как молодого специалиста, так и гражданина. Только совместным трудом мы сможем обеспечить дальнейшее прогрессивное и устойчивое развитие нашей страны.

Максим Страленя, председатель первичной профсоюзной организации Бобруйской центральной больницы, член Молодежного парламента при Бобруйском городском Совете депутатов:

– Молодежь во все времена является двигателем социального прогресса. И ее в некотором роде можно сравнить со стихией. А как известно, природой стихийной силы управлять невозможно. И возникает вопрос: а нужно ли управлять? Быть может, нужно грамотно направлять? Республика Беларусь идет не по пути революционного развития, а по пути мирных реформ. И задача, которая стоит сегодня по работе с молодежью, – грамотно направить в нужное русло. Ведь какую молодежь мы воспитаем сегодня, с теми кадрами будем работать завтра.

Виктор ЧАБАН, фото автора.