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2021-й - Год народного единстваФоторепортажи

В Бобруйске состоялся легкоатлетический забег, посвященный Дню народного Единства

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В Бобруйске состоялся легкоатлетический забег, посвященный Дню народного Единства

Эксклюзивные видео смотрите в нашем телеграм-канале «Говорит и показывает Бобруйск».

Фото Виктора ЧАБАНА.

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