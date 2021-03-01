В Бобруйске состоялся финал акции “Единый день безопасности”

Финальные масштабные мероприятия в рамках Единого дня безопасности прошли в Бобруйске.

Так, крупномасштабное мероприятие прошло на базе Центра дополнительного образования детей и молодежи Бобруйска. В квест-игре «Колесо безопасности» приняли участие любительские клубы города. В центре были организованы тематические площадки от МЧС, ГАИ, газовой службы, страховой компании, Красный крест, ОСВОД. Перед командами стояла задача заработать максимальное количество баллов и двигаться от одного задания к другому, приближаясь к долгожданному финишу. На площадке МЧС инспектор Евгений Товстик делал акцент на самых важных вопросах безопасности: как пользоваться огнетушителем, что обозначают знаки эвакуации, какие опасности есть дома, как действовать в случае пожара. В итоге игры жюри приняло решение прировнять все команды к победителям. Организаторы квеста подарили школьникам призы и сувениры, поздравили с безопасным праздником. На площадке возле центра творчеств ребята могли познакомиться с техникой экстренных служб.

Также массовое мероприятие в завершении Единого дня безопасности прошло в средней школе 28. Там прошел тематический концерт, церемония посвящения класса МЧС, беседа с представителями МЧС, ГАИ, Бобруйскгаз.