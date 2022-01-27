В Бобруйске прошло заседание по вопросу состояния преступности и правонарушений среди несовершеннолетних

Заседание по вопросу состояния преступности и правонарушений среди несовершеннолетних и совершенствовании работы по профилактике противоправных действий в подростковой среде в Ленинском районе Бобруйска в 2021 году прошло в здании администрации Ленинского района.

На встрече присутствовали: глава администрации Ленинского района Дубинчик Андрей Викторович, первый заместитель главы администрации Ленинского района Коротченя Вячеслав Иванович, заместитель главы администрации Ленинского района Новикова Инна Анатольевна, управляющий делами администрации Ленинского района Гриневецкая Светлана Витальевна, прокурор города­ Конецкий Александр Иванович, заместитель начальника управления охраны правопорядка и профилактики правонарушений управления внутренних дел Могилевского облисполкома Моженков Андрей Викторович, заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Бобруйского горисполкома Бородина Галина Владимировна.

Правонарушения несовершеннолетних детей и подростков могут быть самыми разными: насилие, жестокость, агрессивность, тягчайшие преступления, вандализм. В волну преступности всё чаще оказываются втянутыми несовершеннолетние.

За 2021 год увеличилось количество участников преступлений (с 9 до 11).

В сравнении с 2020 годом изменился статус несовершеннолетних: возросло количество школьников с 3 до 6 (в истекшем периоде ими совершено 4 преступления), учащихся ПТУЗов и ССУЗов с 3 до 4 (в истекшем периоде ими совершено 4 преступления), уменьшилось количество несовершеннолетних, не занятых учёбой и трудом с 3 до 1 (1 преступление).

Снижение числа несовершеннолетних, с которыми организована индивидуальная профилактическая работа на момент совершения преступлений сотрудниками ИДН УВД Бобруйского горисполкома и учреждениями образования (с 5 до 2).

Анализ административной практики по сравнению с аналогичным периодом 2020 года свидетельствует об увеличении числа несовершеннолетних, в отношении которых рассмотрены административные протоколы на 3,3%, в отношении законных представителей на, 3,8%.

Информация! увеличение правонарушений, предусмотренных ст. 19.1 (17.1) Кодекса РБ об административных правонарушениях на 137,5% (с 8 до 19), по ст. 19.3 (17.3) КоАП РБ – на 53% (с 51 до 83).