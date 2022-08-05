В Бобруйске состоялось закрытие выставки «Мамина вышивка»

4 августа в УК «Центр досуга и творчества г. Бобруйска» совместно с городской организацией Белорусский союз женщин состоялось закрытие выставки «Мамина вышивка», посвящённой Году исторической памяти.

Выставка получилась по-домашнему уютной и сколько воспоминаний, семейных историй, добрых замыслов хранят в себе экспонаты, сохранившиеся от мам, бабушек, прабабушек. Находиться в этой красоте можно было бесконечно. В год исторической памяти мы с особым чувством относимся ко всему тому, что досталось нам в наследство от бабушек и прабабушек, бережно сохранили их дети и внуки и донесли до нас культурное наследие предков, согретое теплом нескольких поколений.

В день закрытия выставки директор Центра Роскач Ирина Александровна и председатель БГО ОО «Белорусский союз женщин» Костян Нина Фёдоровна тепло поблагодарили всех участников и вручили благодарности и памятные сувениры: Акулич Раисе Равильевне, Кошань Алле Григорьевне, Никитиной Валентине Михайловне, Окуневой Валентине Петровне, Полюшиной Галине Степановне, Роскач Валентине Владимировне, Толох Марии Николаевне за участие в выставке «Мамина вышивка», за вклад в создание позитивного имиджа учреждения культуры и социально-активную женскую позицию.

В этот праздничный день музыкальные подарки прозвучали от Андрея Батюни, Ольги Башмаковой, вокального квартета «Истоки» и музыкальный репертуар был подобран исходя их тематики выставки. Тепло подпевая, приняли зрители песни «Дзень добры, родныя мясціны», «Поговори со мною мама», «Хата бацькоў», «Домик окнами в сад».

Представленная экспозиция была согрета руками мастериц и душевным теплом, возвратила нас к истории и нашей памяти.

Методист по работе УК «Центр досуга и творчества г. Бобруйска» Соколовская Ирина Викторовна.