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В Бобруйске состоялось торжественное чествование футболистов, тренеров, руководителей ФК «Белшина»

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В Бобруйске состоялось торжественное чествование футболистов, тренеров, руководителей ФК «Белшина»
Как известно, в год своего 45-летия в сезоне 2021 года футбольный клуб «Белшина» стал  серебряным призером чемпионата Республики Беларусь по футболу среди команд Первой лиги и получил право представлять Бобруйск и единолично Могилевскую область в Высшей лиге в 2022 году! Вчера состоялось торжественное чествование футболистов, тренеров, руководителей клуба.
Подробности - в ближайшем номере "Бабруйскага жыцця".

Александр АНТАШКЕВИЧ. Фото автора.

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