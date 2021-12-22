В Бобруйске состоялось торжественное чествование футболистов, тренеров, руководителей ФК «Белшина»

Как известно, в год своего 45-летия в сезоне 2021 года футбольный клуб «Белшина» стал серебряным призером чемпионата Республики Беларусь по футболу среди команд Первой лиги и получил право представлять Бобруйск и единолично Могилевскую область в Высшей лиге в 2022 году! Вчера состоялось торжественное чествование футболистов, тренеров, руководителей клуба.

Подробности - в ближайшем номере "Бабруйскага жыцця".