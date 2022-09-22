В Бобруйске состоялось праздничное мероприятие ко Дню машиностроителя
11 0
22 сентября во Дворце искусств города Бобруйска состоялось праздничное мероприятие, приуроченное ко Дню машиностроителя.
На площади у ДК была организована выставка техники-продукции ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш», в фойе первого этажа размещены фотозоны, прошла выставка мастеров ремесленников. Гостей живым звуком встречал народный ансамбль аккордеонистов «Интермеццо» Детской школы искусств №1 им. Е.К. Тикоцкого.
/Будет дополнено и обновлено/.
Фото Виктора ЧАБАНА.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
также
-
В Бобруйске состоялось праздничное мероприятие ко Дню машиностроителя
-
Участвуем в фоточеллендже с розыгрышем призов
-
В Бобруйске прошло торжественное гашение блока почтовых марок в честь 1030-летия Православия на белорусских землях
-
После пожара в единственном доме семья из Бобруйска просит о помощи
-
Разбираемся что такое возвратный лизинг?