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В Бобруйске состоялось праздничное мероприятие ко Дню машиностроителя

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В Бобруйске состоялось праздничное мероприятие ко Дню машиностроителя

22 сентября во Дворце искусств города Бобруйска состоялось праздничное мероприятие, приуроченное ко Дню машиностроителя.

На площади у ДК была организована выставка техники-продукции ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш», в фойе первого этажа размещены фотозоны, прошла выставка мастеров ремесленников. Гостей живым звуком встречал народный ансамбль аккордеонистов «Интермеццо» Детской школы искусств №1 им. Е.К. Тикоцкого.

/Будет дополнено и обновлено/.

Фото Виктора ЧАБАНА.

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