В Бобруйске состоялось методическое объединение на тему “Значение храма в духовной жизни человека”

19 октября в Доме Православной культуры состоялось первое, в этом учебном году, методическое объединение духовно-нравственного содержания. Об этом сообщает пресс-служба Бобруйской епархии. На заседании присутствовали педагоги начальной школы и воспитатели групп продленного дня. Темой методического объединения стало: «Значение храма в духовной жизни человека».

Перед присутствующими выступил настоятель Георгиевского храма протоиерей Геннадий Вейго, рассказав об истории возникновения христианских храмов. Втором его вопросом было сообщение об истории и восстановлении Георгиевского храма. Методист Духовно-Просветительского центра Вашкевич Любовь Ивановна познакомила присутствующих с символикой и внутренним устройством православного храма.

В фойе Дома Православной культуры была представлена юбилейная выставка, посвященная тридцатилетию восстановления прихода Георгиевского храма.

Все присутствующие ушли с памятными подарками — буклетом о Георгиевском храме и календарями на 2022г. с изображением Георгиевского храма.