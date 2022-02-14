В Бобруйске состоялось финальное мероприятие в рамках акции «Безопасность – в каждый дом!»

На входе в торговый центр посетителям пропагандисты вручали памятки и буклеты с напоминаниями правил безопасности и приглашали посетить интерактивные площадки. Развлекательно-познавательных развлечений было предостаточно и пришлось по вкусу и детям и взрослым. Так, желающие могли поиграть в «Угадайку», «Эвакуацию», пожарный хоккей, «крестики-нолики», «Пятнашки», поучаствовать в викторине по правилам пользования газом в быту. Спасатели также напоминали о номерах МЧС 101 и 112, как действовать в чрезвычайной ситуации, о правильности установки пожарных извещателей и о пользовании первичных средств пожаротушения.

Представители «Красного креста» объясняли гражданам, как оказать помощь ребенку, если тот подавился, и давали советы по профилактике различных заболеваний. Ребята из БРСМ помогали завлекать посетителей на интерактивные зоны. А герои акции Тушилкин и Пропанчик создавали праздничное настроение и с удовольствием фотографировались с желающими.