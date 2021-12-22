В Бобруйске состоялось ежегодное епархиальное собрание духовенства

21 декабря состоялось собрание клириков Бобруйской епархии, сообщает пресс-служба.

Мероприятие началось исповедью духовенства и Божественной литургией в Никольском кафедральном соборе г. Бобруйска.

Богослужение возглавил епископ Бобруйский и Быховский Серафим. Ему сослужили благочинный Бобруйского городского округа протоиерей Сергий Коровинский, благочинный Бобруйско-Глусского округа протоиерей Геннадий Вейго, благочинный Осиповичского округа протоиерей Василий Белоус, благочинный Кировско-Кличевского округа протоиерей Сергий Андреев, благочинный Быховского округа протоиерей Николай Павлович, руководители епархиальных отделов и клирики Бобруйской епархии. Также за Божественной литургией молились настоятельница Борколабовского Вознесенского женского монастыря игумения Ангелина (Ерш), настоятельница монастыря Святых Жен-Мироносиц игумения Параскева (Ельская) и члены попечительского совета Бобруйской епархии.

Песнопения Божественной литургии исполнил мужской хор «Всехсвятский» под управлением регента и солиста хора Дмитрия Токмакова.

После завершения богослужения епископ Серафим поприветствовал всех собравшихся:

– Самое главное собрание, которое только может быть, это собрание с благодарностью Богу, – сказал правящий архиерей. – Мы с вами видимся все вместе последний раз в этом году. Благодарим Бога за этот уходящий год и молимся, чтобы следующий год был с благословением Божиим. Чтобы закончилась пандемия, чтобы мы снова могли дышать полной грудью, благодарить Бога и двигаться дальше. Вспоминается один сюжет из жизни митрополита Филарета, ещё один штрих к его портрету. Один священник, присутствовавший на архиерейской хиротонии, которую возглавлял митрополит Филарет, видел как между ним и новорукоположенным епископом произошёл такой диалог:

– Благодарю Вас, Ваше Высокопреосвященство!

– Бери выше.

– Благодарю Святейшего Патриарха и Священный Синод, – сказал епископ.

– Бери выше! – снова ответил митрополит.

– Благодарю Бога!

– Вот, с этого и надо было начинать! – сказал архипастырь.

– Так и у нас с вами сегодня получается день благодарения: мы благодарим друг друга и благодарим Бога. Счастливого наступающего года, доброго здоровья и благословения Божия всем вам!

Документы собрания, среди которых – доклад правящего архиерея об основных событиях жизни Бобруйской епархии и перемещениях священников в 2021 году, а также отчёт председателя попечительской комиссии протоиерея Геннадия Вейго, были рассмотрены в дистанционном формате.