В Бобруйске состоялась защита проектов конкурса молодежных инициатив «Вижу. Могу. Делаю»!

«Вижу. Могу. Делаю» — это конкурс, где поддержку получают лучшие идеи, а авторы проекта пробуют себя в новой роли.

Участие в конкурсе приняли учащиеся учреждений общего среднего, профессионально-технического и среднего специального образования Бобруйска.

Главная цель конкурса – расширение возможностей для эффективной самореализации молодежи.

Место предполагаемой реализации проекта – территория города Бобруйска.

На оценку конкурсной комиссии ребята презентовали проекты, направленные на развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциала молодежи, а также на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни.

По итогам публичной защиты определены победители, которые в ближайшее время начнут реализацию своего проекта, что позволит сформировать позитивные жизненные стратегии и лидерские качества у подрастающего поколения.

по материалам bobruisk.by