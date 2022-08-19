В Бобруйске состоялась защита проектов конкурса молодежных инициатив «Вижу. Могу. Делаю»!
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«Вижу. Могу. Делаю» — это конкурс, где поддержку получают лучшие идеи, а авторы проекта пробуют себя в новой роли.
Участие в конкурсе приняли учащиеся учреждений общего среднего, профессионально-технического и среднего специального образования Бобруйска.
Главная цель конкурса – расширение возможностей для эффективной самореализации молодежи.
Место предполагаемой реализации проекта – территория города Бобруйска.
На оценку конкурсной комиссии ребята презентовали проекты, направленные на развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциала молодежи, а также на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни.
По итогам публичной защиты определены победители, которые в ближайшее время начнут реализацию своего проекта, что позволит сформировать позитивные жизненные стратегии и лидерские качества у подрастающего поколения.
по материалам bobruisk.by