В Бобруйске состоялась презентация хоккейного клуба «Бобруйск»

В первую субботу сентября, четвертого числа, в «Бобруйск-Арене» состоялась презентация команды «Бобруйск» образца сезона-2021/2022.

С напутственным словом перед игроками и гостями церемонии выступили заместитель директора ХК «Бобруйск» Бородин Юрий Николаевич, главный тренер команды Мясников Артем Александрович, а также почетный гость мероприятия – член национальной команды РБ по вольной борьбе, серебряный призер Олимпийских игр-2020 Ирина Курочкина.

После торжественной части мероприятия, аккордом которой стало представление команды и вручение игровых свитеров игрокам из рук специалиста отдела спорта и туризма Бобруйского горисполкома Андриевской Анны Владимировны и главкома «бобров» Мясникова Артема Александровича, встреча переместилась в пресс-центр, где представители СМИ смогли получить ответы из первых уст на все интересующие их вопросы.

Стоит отметить, что одновременно с данным мероприятием на ледовой площадке проходило открытое занятие ОСП ДЮСШ по хоккею с шайбой «Бобруйск-Арена», в рамках которого команды 2009-2010 г.р. (тренер - Пачук В.А.) и 2011-2012 г.р. (тренер - Чаур В.Ю.) сыграли товарищеский матч, завершением которого стала красочная серия буллитов, сообщает пресс-служба клуба.

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