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В Бобруйске состоялась премьера музыкальной новогодней сказки «Свет мой зеркальце…» (дополняется)

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В Бобруйске состоялась премьера музыкальной новогодней сказки «Свет мой зеркальце…» (дополняется)

Сегодня, 20 декабря, в ГУК «Дворец искусств г. Бобруйска» состоялась премьера музыкальной новогодней сказки «Свет мой, зеркальце…» по мотивам сказки братьев Гримм «Белоснежка и семь гномов».

Сказочное представление длится более часа. В фойе организована торговля. Все желающие могут приобрести подарки и сувениры.

В завершение сказочные персонажи вместе с маленькими зрителями собираются в зале на втором этаже. Около елочки они водят хороводы, «паровозики» – играют и забавляются с детьми, фотографируются.

Виктор Чабан. Фото автора.

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