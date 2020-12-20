В Бобруйске состоялась премьера музыкальной новогодней сказки «Свет мой зеркальце…» (дополняется)

Сегодня, 20 декабря, в ГУК «Дворец искусств г. Бобруйска» состоялась премьера музыкальной новогодней сказки «Свет мой, зеркальце…» по мотивам сказки братьев Гримм «Белоснежка и семь гномов».

Сказочное представление длится более часа. В фойе организована торговля. Все желающие могут приобрести подарки и сувениры.

В завершение сказочные персонажи вместе с маленькими зрителями собираются в зале на втором этаже. Около елочки они водят хороводы, «паровозики» – играют и забавляются с детьми, фотографируются.

Виктор Чабан. Фото автора.