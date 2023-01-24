В Бобруйске состоялась интеллектуальная игра КВИЗ, посвященная празднику Рождества Христова

22 января в областном театре им. В.И. Дунина-Марцинкевича состоялся квиз, посвящённый Рождеству Христову.

Квиз — это развлекательно-интеллектуальная игра, набирающая популярность среди молодёжи во всём мире.

В этом году в игре приняли участие 8 команд воскресных школ Бобруйской епархии. Команды представляли следующие храмы: «Георгиевцы» (Георгиевский храм), «Валенки» (Николо-Софийский храм), «Иверон» (храм в честь иконы Божией Матери «Иверская»), «Утомлённые школой» (храм в честь иконы Божией Матери «Целительница»), «Соборяне» (Никольский кафедральный собор), «Элиас» (Ильинский храм), «Покровцы» (Покровский храм), «Христославы» (Свято-Духов храм).

На протяжении 7 туров участники отвечали на вопросы по истории, вспоминали особенности празднования Рождества Христова, на аудио и видео вопросы.

Большой интерес вызывали задания на логику и смекалку. По окончании игры победители и все участники квиза были награждены памятными и сладкими подарками.

Организатором мероприятия выступил Николо-Софийский приход при поддержке ОРОиК Бобруйской епархии.

Первое место разделили команды «Георгиевцы» (Георгиевский храм) и «Валенки» (Николо-Софийский храм).

Второе место — команда «Иверон» (храм в честь иконы Божией Матери «Иверская»).

По материалам bobreparhiya