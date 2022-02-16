В Бобруйске состоялась диалоговая площадка по обсуждению проекта изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь

В учреждении «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г. Бобруйска» (далее-центр) 16 февраля 2022 года с гражданами пожилого возраста состоялась диалоговая площадка по обсуждению проекта изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь.

В обсуждении приняли участие заместитель главы администрации Ленинского района г. Бобруйска Новикова И.А, директор центра Шептицкая И.Н., председатель Ленинской районной организации Бобруйска РОО «Белая Русь» Русакович И.А. и заместитель начальника управления социальной защиты администрации Ленинского района г. Бобруйска Долгая Е.М.

В режиме прямого диалога участники площадки обсудили основные положения главного закона государства, внесение изменений в проект Конституции Республики Беларусь, его перспективы, которые имеют очень важное значение для понимания основных ориентиров развития Республики Беларусь. Отмечено, что республиканский референдум состоится 27 февраля, и сегодня важно каждому гражданину выразить свою гражданскую позицию придя на референдум.

Подводя итоги обсуждения проекта Основного Закона, пожилые граждане единогласно пришли к выводу, что внесение поправок позволит нашему государству уверено двигаться вперед, сохранив мир, благополучие и спокойствие, сможет сберечь суверенное и независимое государство для потомков.

В отделении дневного пребывания для граждан пожилого возраста организуются кружки и клубы по интересам, проводятся культурно-массовые и социально значимые мероприятия, мы ждем Вас по адресу: г. Бобруйск, ул. К.Либкнехта, 58, каб.103, тел.70-69-60.

Заведующий отделением дневного пребывания

для граждан пожилого возраста

Ковалёва Анна Михайловна.