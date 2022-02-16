В Бобруйске состоялась диалоговая площадка по обсуждению проекта изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь
Конституция является Основным Законом Республики Беларусь. Она определяет основы конституционного строя, выступает гарантом наиболее важных и значимых прав и свобод человека, устанавливает основные принципы организации общества и государственного устройства
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В учреждении «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г. Бобруйска» (далее-центр) 16 февраля 2022 года с гражданами пожилого возраста состоялась диалоговая площадка по обсуждению проекта изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь.
В обсуждении приняли участие заместитель главы администрации Ленинского района г. Бобруйска Новикова И.А, директор центра Шептицкая И.Н., председатель Ленинской районной организации Бобруйска РОО «Белая Русь» Русакович И.А. и заместитель начальника управления социальной защиты администрации Ленинского района г. Бобруйска Долгая Е.М.
В режиме прямого диалога участники площадки обсудили основные положения главного закона государства, внесение изменений в проект Конституции Республики Беларусь, его перспективы, которые имеют очень важное значение для понимания основных ориентиров развития Республики Беларусь. Отмечено, что республиканский референдум состоится 27 февраля, и сегодня важно каждому гражданину выразить свою гражданскую позицию придя на референдум.
Подводя итоги обсуждения проекта Основного Закона, пожилые граждане единогласно пришли к выводу, что внесение поправок позволит нашему государству уверено двигаться вперед, сохранив мир, благополучие и спокойствие, сможет сберечь суверенное и независимое государство для потомков.
В отделении дневного пребывания для граждан пожилого возраста организуются кружки и клубы по интересам, проводятся культурно-массовые и социально значимые мероприятия, мы ждем Вас по адресу: г. Бобруйск, ул. К.Либкнехта, 58, каб.103, тел.70-69-60.
Заведующий отделением дневного пребывания
для граждан пожилого возраста
Ковалёва Анна Михайловна.