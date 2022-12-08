В Бобруйске состоялась 9-я инклюзивная ярмарка талантов
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6 декабря во Двореце искусств отделение дневного пребывания для инвалидов учреждения ТЦСОН Ленинского района приняло участие в 9 инклюзивной ярмарке талантов «Под созвездием добра», организованной ТЦСОН Первомайского района. В ярмарке талантов прияли участие 17 организаций и учреждений в том числе из Осиповичей и Кировска. Участники отделения выступили с номером «Беларусь – сильная». Концерт получился ярким и эмоциональным. Всем участникам были вручены призы, торты и дипломы.
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