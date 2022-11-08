В Бобруйске состоится семинар по разъяснению вопросов применения норм постановления Совета Министров Республики Беларусь от 19 октября 2022 г. № 713
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10 ноября 2022 г. в 11.00 в Бобруйском городском исполнительном комитете (пл. Ленина, 1, 2-ой этаж, актовый зал) запланировано проведение встречи начальника главного управления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь по Могилевской области Николая Попкова с представителями предприятий и бизнес-сообщества по разъяснению вопросов применения норм постановления Совета Министров Республики Беларусь от 19 октября 2022 г. № 713 «О системе регулирования цен».
Кроме того, имеющиеся вопросы по применению норм указанного постановления можно отправить в срок не позднее 14 час. 00 мин. 9 ноября 2022 г. на электронную почту: glavk.mogilev@mart.gov.by.
Телефон для справок 68 00 43, 68 00 42.
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