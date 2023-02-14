15 февраля 2023 в 10.00 в Бобруйске на пересечении улиц Социалистической и Интернациональной состоится возложение цветов к памятнику воинам-интернационалистам, митинг, посвященный Дню памяти воинов-интернационалистов и 34-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.
Приглашаем принять участие в мероприятии!
Подписывайтесь на нас в ВКонтакте, Instagram, TikTok и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
также
-
В Бобруйске состоится митинг, посвященный Дню памяти воинов-интернационалистов и 34-й годовщине вывода войск из Афганистана
-
Что посмотреть в кино с 16 февраля
-
Кризисный центр для вынужденных мигрантов появится в Могилеве
-
Около 250 тысяч школьников пройдут профориентационное тестирование на онлайн-платформе «ПрофиТест»
-
Театр уже продает билеты на премьеру «Наследники Рабурдена»
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости