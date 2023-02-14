В Бобруйске состоится митинг, посвященный Дню памяти воинов-интернационалистов и 34-й годовщине вывода войск из Афганистана

15 февраля 2023 в 10.00 в Бобруйске на пересечении улиц Социалистической и Интернациональной состоится возложение цветов к памятнику воинам-интернационалистам, митинг, посвященный Дню памяти воинов-интернационалистов и 34-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.

Приглашаем принять участие в мероприятии!