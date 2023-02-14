Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

АфишаОбщество

В Бобруйске состоится митинг, посвященный Дню памяти воинов-интернационалистов и 34-й годовщине вывода войск из Афганистана

5 0

В Бобруйске состоится митинг, посвященный Дню памяти воинов-интернационалистов и 34-й годовщине вывода войск из Афганистана

15 февраля 2023 в 10.00 в Бобруйске на пересечении улиц Социалистической и Интернациональной состоится возложение цветов к памятнику воинам-интернационалистам, митинг, посвященный Дню памяти воинов-интернационалистов и 34-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.

Приглашаем принять участие в мероприятии!

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagramTikTok и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿