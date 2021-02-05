0
0

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Общество

В Бобруйске соревнуются юные шашисты

42 0

В Бобруйске соревнуются юные шашисты

С 4 по 8 февраля в Центре дополнительного образования детей и молодежи г. Бобруйска проходит первенство области по шашкам-64. В соревнованиях участвуют 68 юных спортсменов со всей Могилевщины.

О результатах – в ближайшем номере «Бабруйскага жыцця».

0
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿