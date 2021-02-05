В Бобруйске соревнуются юные шашисты

С 4 по 8 февраля в Центре дополнительного образования детей и молодежи г. Бобруйска проходит первенство области по шашкам-64. В соревнованиях участвуют 68 юных спортсменов со всей Могилевщины.

О результатах – в ближайшем номере «Бабруйскага жыцця».