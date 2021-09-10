В Бобруйске собака бросилась в битум, чтобы спасти ребенка

8 сентября в социальных сетях БООЗЖ "Добродетель" рассказали о невероятной истории спасения: ребенок попал в яму с битумом, а отважная овчарка, среагировав на крик и плачь, прыгнула спасать девочку. Самостоятельно выбраться собаке не удалось, попытки женщин, которые решили помочь бедолаге, также не увенчались успехом. На место вызвали МЧС.

Собака и девочка (около 4-5 лет) были истощены. К тому же, на животе, ушах и хвосте у овчарки большие ожоги от битума. Сейчас четвероногий спасатель находится на попечении волонтера Алены Гревцевой, однако овчарке еще предстоит долгий путь реабилитации.

Если вы хотите помочь пострадавшей собаке, на номер Алене Гревцевой 8 (029) 748-71-72 можно сделать перевод, к нему привязана карта приложения "МТС деньги". За эти средства волонтер оплатит услуги ветклиники и купит специализированный корм.

Видео долгого и сложного процесса отмывания собаки от битума: