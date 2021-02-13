В Бобруйске стартовал снежный челлендж – присоединяйтесь!

Снежные выходные - горячая пора для служб ЖКХ. Коммунальщики, задействовав все силы и спецтехнику, расчищают центральные улицы города от снега. На горячую линию редакции поступают звонки от благодарных горожан, особенно пожилого возраста. Они говорят спасибо неравнодушным бобруйчанам, которые не поленились в выходной день помочь расчистить от снега их дворовые территории. А ведь не плохой челлендж, не правда ли? Если каждый потратит немного времени и уберёт от снега не только свое парковочное место, территорию возле собственного подъезда, но и поможет тем, кому это сделать сложно, станет не просто чище - станет больше доброты. А благодарность не заставит себя ждать - проверено!