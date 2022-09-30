В Бобруйске снесут старое здание методом подрыва. Граждан просят не волноваться
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3 и 4 октября с 12.00 до 13.00 и с 16.00 до 17.00 по адресу ул. Новошоссейная, 25 будет производиться снос здания методом подрыва.
Указанные работы проводятся в рамках системной работы по наведению порядка в городе.
Мы призываем граждан не волноваться.
Также во избежание повреждения остекления в близлежащих домах мы просим жителей открыть окна в указанное время.
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