В Бобруйске снесут старое здание методом подрыва. Граждан просят не волноваться

3 и 4 октября с 12.00 до 13.00 и с 16.00 до 17.00 по адресу ул. Новошоссейная, 25 будет производиться снос здания методом подрыва.

Указанные работы проводятся в рамках системной работы по наведению порядка в городе.

Мы призываем граждан не волноваться.

Также во избежание повреждения остекления в близлежащих домах мы просим жителей открыть окна в указанное время.