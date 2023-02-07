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Общество

В Бобруйске школьников правового класса посвятили в кадеты

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В Бобруйске школьников правового класса посвятили в кадеты

Сотрудники УВД Бобруйского горисполкома приняли участие в торжественном посвящении в кадеты учащихся класса правовой направленности в средней школе №21 г. Бобруйска.

Вот уже 17 лет здесь функционирует такой класс, с общей численностью 475 человек. Тесное сотрудничество с управлением внутренних дел - залог успеха в организации работы классов правовой направленности.

Бобруйские правоохранители частые гости в этой школе, именно они оказывают поддержку и помощь в проведении мероприятий профориентационного характера.

mogilev.mvd.gov.by

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