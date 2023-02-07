В Бобруйске школьников правового класса посвятили в кадеты

Вот уже 17 лет здесь функционирует такой класс, с общей численностью 475 человек. Тесное сотрудничество с управлением внутренних дел - залог успеха в организации работы классов правовой направленности.

Бобруйские правоохранители частые гости в этой школе, именно они оказывают поддержку и помощь в проведении мероприятий профориентационного характера.

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