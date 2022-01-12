В Бобруйске школьник прыгнул в сугроб и напоролся на угол металлической планки

В Бобруйске 12-летний школьник получил травму после прыжка в сугроб. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Татьяна Старосотникова.

По данным следствия, вечером 10 января в Бобруйске двое одноклассников возвращались из школы домой. Проходя по частному сектору, ребята заметили эстакаду, а рядом с ней - большой снежный сугроб. Один из мальчишек, взобравшись на нее, спрыгнул в снег, где напоролся на угол выступающего элемента (металлической планки). В результате школьник получил травму ноги.

Мальчику оказана медицинская помощь. В настоящее время ребенок находится дома. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Следователем с привлечением специалиста УГКСЭ по Могилевской области проведен осмотр места происшествия, зафиксирована следовая картина, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Бобруйским межрайонным отделом Следственного комитета по данному факту проводится проверка.