В Бобруйске с поличным задержали наркодилеров, сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

В Бобруйске оперативники наркоконтроля с поличным задержали 33-летних мужчину и женщину. Местные жители в этот момент раскладывали по тайникам наркотики. При них и в закладках правоохранители обнаружили и изъяли около 70 г психотропов.

Задержанные бобруйчане рассказали, что работали на наркомаркет около месяца: забирали крупные партии наркотических средств и расфасовывали на более мелкие дозы для реализации в Могилевской и Гомельской областях.

В отношении мужчины и женщины следователями возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта.