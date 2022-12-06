В Бобруйске с поличным задержали наркодилеров
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В Бобруйске с поличным задержали наркодилеров, сообщили в УВД Могилевского облисполкома.
В Бобруйске оперативники наркоконтроля с поличным задержали 33-летних мужчину и женщину. Местные жители в этот момент раскладывали по тайникам наркотики. При них и в закладках правоохранители обнаружили и изъяли около 70 г психотропов.
Задержанные бобруйчане рассказали, что работали на наркомаркет около месяца: забирали крупные партии наркотических средств и расфасовывали на более мелкие дозы для реализации в Могилевской и Гомельской областях.
В отношении мужчины и женщины следователями возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта.
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