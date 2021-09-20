С 20 сентября в Бобруйске включают отопление. Об этом сообщается на сайте Бобруйского городского исполнительного комитета.

Включение систем отопления начато в организациях-потребителях тепловой энергии первой очереди (детские дошкольные, школьные, лечебно-профилактические, медицинские учреждения, учреждения социального обеспечения, музеи, государственные архивы, библиотеки, гостиницы).

Соответствующее распоряжение, исходя из сложившихся погодных условий и перспективного прогноза, подписано председателем Бобруйского горисполкома.