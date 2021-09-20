С 20 сентября в Бобруйске включают отопление
58 0
С 20 сентября в Бобруйске включают отопление. Об этом сообщается на сайте Бобруйского городского исполнительного комитета.
Включение систем отопления начато в организациях-потребителях тепловой энергии первой очереди (детские дошкольные, школьные, лечебно-профилактические, медицинские учреждения, учреждения социального обеспечения, музеи, государственные архивы, библиотеки, гостиницы).
Соответствующее распоряжение, исходя из сложившихся погодных условий и перспективного прогноза, подписано председателем Бобруйского горисполкома.
также
-
Молодой специалист о таможенном деле: «Необходимо включить стрессоустойчивость, оставить холодным ум, успокоиться и…»
-
День народного единства отметили в Бобруйске
-
Александр Кохановский – таможенник с 25-летним стажем: «На 100 процентов уверен в каждом из коллег»
-
Второй год подряд Победителем смотра-конкурса профессионального мастерства сотрудников Департамента охраны стала команда Могилевского областного управления охраны
-
В Могилевской области стартует конкурс творческих работ, посвященный Году народного единства