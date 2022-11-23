В Бобруйске ребенок попал под колеса автомобиля
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В Бобруйске ребенок попал под машину. ДТП произошло утром 22 ноября на улице Интернациональной.
Как сообщили в УВД облисполкома, 50-летний местный житель, управляя автомобилем Peugeot, совершил наезд на 5-летнего мальчика, который вместе с матерью переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
- В результате ДТП ребенок с травмами доставлен в больницу. Женщина не пострадала. Мальчик не был обозначен световозвращающими элементами, - отметили в ведомстве.
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