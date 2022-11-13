В Бобруйске радушно встретили участников республиканской акции «Символ Единства»

Информация! С 10 по 13 ноября Могилевская область присоединяется к республиканской акции «Символ Единства». Она проводится республиканской общественной организацией «Патриоты Беларуси» при поддержке Федерации профсоюзов Беларуси.

Патриоты Беларуси по главной улице Бобруйска — Минской — направились на площадь Победы для участия в митинге. После чего, в Год исторической памяти, состоялось возложение цветов к памятнику-танку на могиле генерала Б.С. Бахарова и братской могиле воинов Советской армии, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Председатель Бобруйского городского объединения профсоюзов Людмила Балакер:

«Мы с радостью встречаем участников республиканской акции «Символ Единства» на Могилевщине. Профсоюзы Бобруйска присоединились, встретили патриотов Беларуси и приняли участие в автопробеге, а также в митинге прошедшем на площади Победы. Нельзя переоценить значимость таких мероприятий. Это единство, это гордость за нашу Родину, это единение нашего народа – наших профсоюзов – всех наших трудящихся, в том числе и города Бобруйска. Мы вместе! Мы за процветающую Беларусь!», – поделилась Людмила Григорьевна.

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Виктор ЧАБАН, фото автора.