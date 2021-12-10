В Бобруйске работники МЧС спасли провалившегося под лед рыбака

10 декабря в 09-39 в центр оперативного управления Бобруйского ГРОЧС поступило сообщение о том, что в озере «Винницком» вблизи ул. Керамичной в Бобруйске тонет человек.

Спасатели оперативно прибыли к месту вызова. На поверхности озера на расстоянии около 30 м от берега в полынье находился мужчина. При помощи спасательной доски работниками пожарной аварийно – спасательной части № 4 - старшим инструктором-спасателем Владимиром Мисюлей и водителем Дмитрием Рыняком пострадавший был извлечен из воды и с диагнозом «общее переохлаждение» госпитализирован.

«Когда мы прибыли к месту вызова, на берегу стоял автомобиль. Озеро было пустынным и, только присмотревшись, мы обнаружили, что на расстоянии примерно 30 метров от берега находится мужчина, - поясняет Владимир Мисюля, - Сил звать на помощь у него уже не было. Вместе с Дмитрием Рыняком с помощью спасательной доски мы добрались до пострадавшего. Его голова едва возвышалась на поверхности. Мы вытащили его из полыньи, доставили на берег и передали медикам. Во время спасения, он все время повторял: «Какой же я глупый»».

Как выяснилось, спасенный – 35-летний житель д. Ковали Бобруйского района, посчитав, что одного морозного дня достаточно для того, чтобы лед окреп, отправился на рыбалку на озеро глубиной более 3 метров. Тонкий лед не остановил мужчину в желании насладиться рыбалкой, что едва не привело к трагедии.

Жажда первой зимней рыбалки, хруст льдинок под ножами ледобура и долгожданная первая рыбка из лунки, все это отодвигает у рыбаков здравый смысл и безопасность на задний план. Необходимо помнить, что лед голубого цвета прочный. Белого — выдерживает тяжесть в два раза меньше. А появился серый или желтоватый оттенок — ненадежен и крайне опасен. Выход на неокрепший лед толщиной менее 7 см. представляет серьезную угрозу для жизни человека – достаточно провести 15 минут в холодной воде, чтобы последствия стали необратимыми.

МЧС