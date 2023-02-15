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Происшествия

В Бобруйске работница завода опрокинула на себя серную кислоту

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В Бобруйске работница завода опрокинула на себя серную кислоту

В Бобруйске работница завода опрокинула на себя серную кислоту. Об этом сообщили в Следственном комитете.

По данным следствия, 13 февраля в больницу с химическими ожогами была доставлена жительница Бобруйска. Она рассказала, что на работе случайно облилась серной кислотой.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Тщательно изучена и зафиксирована следовая картина, опрошены очевидцы, изъята документация, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Установлено, что, нарушая технику безопасности, женщина вмешалась в технологический процесс по производству этилового спирта. Попытка вручную ускорить работу обернулась сильными ожогами.

Бобруйским межрайонным отделом Следственного комитета проводится проверка. Выясняются причины и условия, способствовавшие производственной травме.

По материалам belta.by.

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