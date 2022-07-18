V выставка-конкурс «Цветы для Святой Елисаветы» до 19 июля работает в Бобруйске (обновлено)

Городская выставка-конкурс цветочных композиций и букетов ждет посетителей с 17 по 19 июля в Духовно-просветительском центре прихода храма Святой Преподобномученицы Великой Княгини Елисаветы. Об этом корреспонденту Bobrlife рассказала Нина Костян, председатель Бобруйской городской организации ОО «Белорусский союз женщин».

– Представлено свыше 50 работ от храмов, учреждений, организаций, предприятий, семей и индивидуальных участников. Сейчас жюри оценивает работы. Из-за большого количества представленных композиций мы приняли решение продлить выставку до 19 июля, – отметила Нина Федоровна.

Выставка проходит в рамках престольного праздника Елисаветинского храма.

– Сегодня мы вспоминаем святую преподобномученицу великую княгиню Елисавету. Многие говорят, это была самая православная и любящая женщина. Она постаралась соединить в монастыре заботу и о земных благах, и о спасении души. И ей это удалось самым лучшим образом. Мы чтим ее сегодня и обращаемся к ней с молитвами, – сказал настоятель Свято-Георгиевского храма протоиерей Геннадий Вейго. – Хотелось бы пожелать, чтоб мы смогли и научились совмещать земное и духовное. Это возможно. И заботиться о детях, о семье, и трудиться, и отдыхать, и думать о душе своей. То есть по молитвам преподобномученицы Елисаветы все у нас получится. Мы духовно и телесно возрастем от силы к силе. Всех с праздником!

Информация! Посмотреть и оценить художественное решение, оригинальность и творческую индивидуальность букетов и цветочных композиций, составленных из живых растений, можно по адресу: ул. Красноармейская, 65. Время работы: с 9.00 до 20.00.

Виктор ЧАБАН. Фото автора.