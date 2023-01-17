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В Бобруйске проверяют исправность лифтов

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В Бобруйске проверяют исправность лифтов

Государственным инспектором Бобруйского межрайонного отдела Могилевского областного управления Госпромнадзора Дмитрием Довидовичем проведены мероприятия технического (технологического), поверочного характера в отношении потенциально опасного объекта – пассажирского лифта, принадлежащего ПЖСК № 99 Бобруйска.

При проведении обследования инспектором уделено особое внимание вопросам организации промышленной безопасности при эксплуатации лифта.

В ходе мероприятий проведена разъяснительная беседа о соблюдении требований нормативных правовых актов и технических нормативных правовых актов в области промышленной безопасности, оказана методическая помощь в оформлении и ведении эксплуатационной документации в соответствии с требованиями законодательства.

По итогам мероприятий проведена встреча с председателем ПЖСК, разъяснены меры административной ответственности за ненадлежащее или несвоевременное устранение выявленных нарушений.

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