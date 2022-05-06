В Бобруйске провели тематический диктант «Гвоздика Победы». Минск присоединился

В преддверии 77-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Бобруйске среди учащихся учреждений образования провели тематический диктант «Гвоздика Победы». Инициатором диктанта выступила Ленинская районная организация Бобруйска РОО «Белая Русь», председатель которой Ирина Русакович отметила, что молодежь с большим интересом принимала участие в акции:

- После размещения информации о проведении диктанта в социальных сетях мы стали получать огромное количество сообщений. Не только бобруйчане, но и жители других городов обращались к нам за подробной информацией, что говорит о востребованности такого формата. Поэтому было принято решение расширить географию проведения диктанта и пригласить к участию наших друзей - Ленинскую и Заводскую районные организации Минска РОО «Белая Русь».

Участники проекта из двух Бобруйских государственных колледжей – лесотехнического и автотранспортного - рассказали, что в написании диктанта им помогли знания истории и рассказы родных. По их словам, они участвовали в тематическом диктанте «Гвоздика Победы» впервые и получили ценный опыт - благодаря таким проектам уделяется большое внимание изучению истории Великой Отечественной войны, повышению исторической грамотности и патриотического воспитания молодежи.

Учащиеся Бобруйского государственного медицинского колледжа также присоединились к диктанту. Они знают о событиях Великой Отечественной войны из рассказов родных и близких, ветеранов, из фильмов о войне. Память о войне генетически заложена в сердца и души белорусов.

Образовательный проект охватил большое количество учреждений образования, среди которых Бобруйский государственный торгово-экономический профессионально-технический колледж. Преподаватели колледжа уверены, что такой формат имеет большой потенциал, поскольку важно знать правду о тех событиях.

Высоко оценили акцию и учащиеся, педагоги Минского государственного профессионально-технического колледжа легкой промышленности и комплексной логистики. Поддержала участников тематического диктанта и депутат Палаты представителей Национального собрания, член Совета Ленинской районной организации «Белой Руси» в Минске Татьяна Сайганова, которая напомнила, что главная цель мероприятия - не просто демонстрация грамотности, а сохранение исторической памяти.

Писали диктант и минские школьники - от учащихся начальных классов до восьмиклассников.

Так что акция, зародившаяся в Бобруйске, приобретает республиканский масштаб.

СБ