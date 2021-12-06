В Бобруйске проведут творческий конкурс «От Рождества до Пасхи»
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2 декабря состоялась встреча руководителя ОРОиК Бобруйской епархии, протоиерея Димитрия Баркаря, с директором ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи «Росквит» Бобруйска» Светланой Прыемко. Об этом сообщает пресс-служба Бобруйской епархии.
На встрече присутствовали заместитель директора Чеботарева Елена Григорьевна и сотрудник отдела образования Баскакова Елена Леонидовна. Обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества и планы по организации проведения творческого конкурса «От Рождества до Пасхи».
«Рождественский этап» конкурса начнётся 6 декабря и продлится до 6 января. После подведения итогов все желающие смогут посетить рождественскую выставку на которой будут представлены работы всех участников.
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