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Общество

В Бобруйске проведут рейды по выявлению машин без техосмотра

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В Бобруйске проведут рейды по выявлению машин без техосмотра

 Об этом сообщил инженер по допуску транспортных средств к участию в дорожном движении управления организации государственного технического осмотра унитарного предприятия «Белтехосмотр» Виктор Войтов.

В феврале 2023-го инженеры «Белтехосмотра» совместно с сотрудниками ГАИ УВД Бобруйского горисполкома проведут в Бобруйске совместные рейды по выявлению транспортных средств, не прошедших государственный технический осмотр.

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