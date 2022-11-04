В Бобруйске прошло заседание президиума городского Совета депутатов

Гибель людей от пожаров и преступлений, на водоемах, дорогах, от производственного травматизма и других внешних причин. Что показывает статистика? Какую профилактическую работу проводят все службы? Что еще нужно сделать, чтобы таких случаев в нашем городе было как можно меньше? Эти вопросы 1 ноября рассмотрели на заседании президиума Бобруйского городского Совета депутатов. Среди приглашенных были представители МЧС, ОСВОД, УВД, здравоохранения, администраций Ленинского и Первомайского районов, управления по труду, занятости и социальной защите горисполкома.

На территории Бобруйска за 9 месяцев года по сравнению с аналогичным периодом 2021-го увеличилось количество пожаров с 71 до 79, погибших на них людей – с 3 до 11 (из них 6 пенсионеров, 5 граждан трудоспособного возраста, не занятых в экономике). Гибель произошла по причине неосторожного обращения с огнем, 4 человека находились в состоянии алкогольного опьянения. Как отметила начальник отдела по работе с правоохранительными органами, мобилизационной работе управления организационно-кадровой работы горисполкома Наталья Черканова, в Бобруйске хорошо налажена профилактическая и информационно-разъяснительная работа, все субъекты профилактики работают во взаимодействии.

– В этом году проведено более 45 тысяч обследований мест проживания категорированных граждан, в ходе которых определяются состояние системы электроснабжения, печного отопления, наличие и потребность в установке автономных пожарных извещателей. В 544 домовладениях выявлены нарушения правил пожарной безопасности, и граждане приняли меры по их устранению, – рассказала Наталья Черканова. – Проводится работа по участию родственников в создании безопасных условий проживания для одиноких и одиноко проживающих пожилых людей. Дымовые и вентиляционные каналы в многоквартирных жилых домах проверяются по утвержденным планам-графикам.

Постоянно проводятся месячники пожарной безопасности, акции по предупреждению пожаров и гибели людей от внешних причин, беседы о негативных последствиях злоупотребления алкоголем и о ведении здорового образа жизни, проходят единые дни информирования на эти темы в трудовых коллективах.

Председатель Бобруйской городской организации ОСВОД Вячеслав Кравченко сообщил, что с начала года утонули 7 человек, в том числе 2 несовершеннолетних. Утонувшие взрослые все были в состоянии алкогольного опьянения и оказались в воде в запрещенных для купания местах. Силами спасательных станций ОСВОД были спасены 13 человек. За купание в неразрешенных местах было составлено около 80 протоколов. Во время обсуждения темы депутат Татьяна Тихоновская отметила эффективность совместных рейдов у водоемов. Пристальное внимание направлено на запрещенные для купания места, на отдыхающих в компании со спиртным и на несовершеннолетних без сопровождения взрослых. Один из пунктов, вынесенных в решение президиума Совета депутатов, – преобразовать место отдыха у воды без права купания в районе пересечения улицы Обводной и переулка Переездного в полноценный пляж с соответствующей инфраструктурой и спасательной станцией или постом.

Заместитель начальника УВД горисполкома Антон Коваль ознакомил с данными криминогенной обстановки в Бобруйске за этот год: всего было зарегистрировано 1439 преступлений (в 2021-м – 1425), из них 24 – против жизни и здоровья, относящихся к категории тяжких и особо тяжких. Под особый контроль сотрудников правоохранительных органов попадают факты семейного насилия, злоупотребляющие алкоголем граждане, которых помещают для принудительного лечения в ЛТП. На территории Бобруйска изъято 220 литров самогона и браги, 7670 литров спиртосодержащей жидкости, зарегистрировано 30 смертей от отравления этиловым алкоголем. Антон Коваль заметил, что в целом по городу снижается количество преступлений в состоянии алкогольного опьянения, а в дни проведения акций «День трезвости» нарушений не было выявлено. Уменьшилось и количество происшествий на дорогах с пострадавшими людьми: за 9 месяцев зарегистрировано 38 ДТП, в результате которых 2 человека погибли и 38 получили ранения различной степени тяжести. Рассказывая о дорожно-транспортной обстановке, Антон Васильевич напомнил о новых правилах дорожного движения. Сотрудники УВД регулярно проводят мероприятия по предупреждению и профилактике правонарушений. «Наша основная задача – сохранение жизни и здоровья граждан», – акцентировал в завершение докладчик.

Еще один фактор гибели от внешних причин – производственный травматизм. В этом году произошло 26 несчастных случаев на производстве, из них 2 – со смертельным исходом, 11 человек получили тяжелые производственные травмы. Мобильные группы провели 385 обследований объектов, было выявлено более 2 тысяч нарушений требований безопасности труда. Создана рейдовая группа по контролю за распитием спиртных напитков и нахождением в состоянии алкогольного опьянения на рабочем месте. За нарушения руководителей и работников организаций привлекают к дисциплинарной ответственности. В Бобруйске проводятся месячники безопасного труда, дни охраны труда, обучающие семинары.

Второй вопрос на повестке дня – о ходе реализации Декрета Президента Республики Беларусь от 2 апреля 2015 года №3 «О содействии занятости населения». В Бобруйске работает городская комиссия по координации работы по содействию занятости населения.

– В комиссию подано 1858 документов, подтверждающих занятость в экономике. По вопросу трудоустройства приняты 599 граждан, в том числе 497 ведущих асоциальный образ жизни (состоящих на различных видах профилактического учета, освобожденных из мест лишения свободы, возвратившихся из ЛТП). Работа в организациях города в соответствии с квалификацией предложена 165 гражданам, 257 – направлены в управление по труду, 177 – отказались от трудоустройства. Проводится постоянная информационно-разъяснительная работа по реализации норм Декрета №3, проходят ярмарки вакансий, – сообщил начальник управления по труду, занятости и социальной защите горисполкома Сергей Павленко.

– Принципиально важно, чтобы на заседания комиссии попадали именно те, кто действительно хочет работать. И не просто «для галочки» рассмотреть их жизненную ситуацию, а отследить результат. Ведь, устроив человека на работу, мы создадим ему условия, чтобы он дальше не совершал преступлений. Нужно, чтобы была четко выстроена эта система, – обратил внимание председатель городского Совета депутатов Михаил Желудов.

Маргарита Бушуева, фото Александра Анташкевича