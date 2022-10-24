В Бобруйске прошло заседание Молодежного парламента

На базе гимназии №1 прошло заседание Молодежного парламента, в котором принимали участие председатель Бобруйского горисполкома Игорь Кисель, его заместитель Виктория Омелюсик, председатель городского Совета депутатов Михаил Желудов.

Главная тема заседания – профилактика и меры по стабилизации ситуации, связанной с противоправным поведением несовершеннолетних в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных и других веществ. Но вначале подвели итоги работы Молодежного парламента за год, обозначив активное участие в диалоговых площадках, городских и республиканских мероприятиях, праздниках, акциях, субботниках.

– На данный момент мы сфокусированы на разработке проектов, продумывании специальных акций и мероприятий для молодежи и нашего города, посещаем школы для проведения диалогов с молодыми людьми, – рассказал заместитель председателя Молодежного парламента Илья Печень. – Мы убеждены, что все наши действия принесут пользу как молодым людям, так и обществу. В будущее мы смотрим с горящими глазами и дальше продолжим работу на благо наших города и страны.

– Мы заинтересованы в создании и продвижении проекта, который направлен на предотвращение употребления и распространения наркотических веществ среди молодежи, – уточнил председатель Молодежного парламента Максим Цед.

Чтобы раскрыть тему с разных ракурсов, на заседании выступили несколько спикеров. О подростковой преступности в городе и социальном портрете несовершеннолетних, вставших на преступную дорожку, рассказала заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Бобруйского горисполкома Галина Бородина. Как правило, эти подростки употребляют психоактивные вещества и в таком состоянии совершают противоправные поступки. Среди проводимых профилактических мероприятий Галина Владимировна особо отметила эффективность такой формы работы, как «равный обучает равного»: несовершеннолетние гораздо больше прислушиваются к сверстникам.

Продолжил беседу об ответственности за распространение и потребление наркотических и психотропных веществ начальник отдела по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Бобруйского горисполкома Вадим Боложко. В этом году было зарегистрировано 116 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, из них 71 – со сбытом наркотических средств. 90 процентов таких преступлений совершены молодыми людьми в возрасте до 20 лет. Желание легко заработать перевешивает здравый смысл. Однако расплата наступает очень быстро: средний «трудовой стаж» закладчика наркотиков – 2 месяца, а зачастую попадаются с первого раза. За подобные преступления по закону ожидает строгое наказание – лишение свободы на значительный срок.

Врач-нарколог Бобруйского наркологического диспансера Юрий Куземко рассказал, что на учете состоят 235 не совершеннолетних, из них 8 – за употребление психоактивных веществ. Наркозависимый – человек, которому нужна медицинская помощь, чтобы справиться с его заболеванием. Программы лечения предусматривают прием лекарственных препаратов, психологическое консультирование и другие методы.

Участники заседания задавали многочисленные уточняющие вопросы приглашенным специалистам, и было видно, что молодежь прониклась серьезностью темы.

– Вы должны понимать, что может остановить человека от попытки употребления наркотиков. Альтернатива всегда есть. Вы должны помогать одноклассникам, однокурсникам в решении этих проблем. Ведь тот, кто решил распространять или употреблять наркотики, должен четко знать: закон строг, и такого человека ожидает уголовная ответственность. Ваша цель – быть союзниками в работе против наркотиков и алкоголизма, – обратился к молодым людям Михаил Желудов.

– Каждый должен понимать, какую судьбу себе выбирает. Прежде чем что-то сделать, хорошо подумайте, проанализируйте, а только потом действуйте, – добавила Виктория Омелюсик.

– Тематика сегодняшнего разговора очень актуальна, в том числе для об щества, в котором мы живем. Тема сложная, и универсального рецепта не существует. Проблема наркотиков – боль родителей, которую причиняет самый близкий человек. Ребята, я прошу только об одном – научитесь говорить «нет», – по-отечески посоветовал руководитель Бобруйска Игорь Кисель, напомнив, что в нашем городе можно найти любое занятие по душе: спортивные секции, танцевальные и вокальные, творческие и другие объединения по интересам.

Представители различных сфер про водят большую профилактическую работу, и для них важно достучаться до каждого, объяснить, помочь, не допустить совершения правонарушений. Задача молодых парламентариев – поделиться услышанной на заседании полезной информацией со сверстниками в своих учебных заведениях.

Маргарита Бушуева, фото Виктора Чабана.