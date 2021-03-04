В Бобруйске отметили День белорусской милиции

Сегодня возле УВД Бобруйского горисполкома прошли торжественное возложение цветов к памятному знаку сотрудникам милиции, погибшим при исполнении воинского и служебного долга, и награждение сотрудников милиции и ветеранов за безупречную службу грамотами и знаками отличия.

– Присутствовать здесь, безусловно, очень приятно. Я рад встретиться со старыми боевыми друзьями. А еще для меня очень важно, что мы собрались сегодня, чтобы отдать дань памяти сотрудникам, погибшим при исполнении служебных обязанностей. Я очень надеюсь, что молодое поколение будет честно трудиться и внимательно относиться к запросам всех граждан, – поделился Александр Щекочихин, председатель городского Совета ветеранов ОВД.

С Днем сотрудника милиции всех присутствующих поздравил начальник УВД Бобруйского горисполкома полковник милиции Андрей Говорако. Отдельную благодарность он выразил ветеранам за беззаветное служение родине. По его словам, главный успех милиции – что в нашей стране обеспечены спокойствие и порядок.

Начало весны для Екатерины Вербицкой – всегда особенная пора, ведь в марте она отмечает не только женский праздник, но и День белорусской милиции. Ее служебный путь начался в 2001 году с поступления в Академию МВД. С тех пор она честно служит своей стране. Сейчас Екатерина Аркадьевна майор милиции УВД Бобруйского горисполкома, старший инспектор отдела по гражданству и миграции.

– Мне хочется пожелать всем действующим сотрудникам милиции и ветеранам стойкого здоровья, крепости духа, успехов в работе и уверенности в том, что наше дело правое. Я горжусь своей работой и тем, что рядом со мной настоящие профессионалы.