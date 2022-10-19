В Бобруйске прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню работников культуры
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Автор текста: Виктор Чабан
Фотографии: фото автора
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