В Бобруйске прошло торжественное мероприятие, посвященное 30-летию общественного объединения «Белорусский союз офицеров»

Оно состоялось 21 октября в кинотеатре «Товарищ». Здесь собрались офицеры и ветераны Вооруженных Сил Республики Беларусь, воины-интернационалисты, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС.

На празднике присутствовали почетные гости: Виктория Омелюсик, заместитель председателя Бобруйского горисполкома, Михаил Желудов, председатель Бобруйского городского Совета депутатов, Виталий Власевич, глава администрации Первомайского района, Андрей Дубинчик, глава администрации Ленинского района.

В начале мероприятия был показан видеофильм, посвященный памяти Леонида Рубинштейна – поэта, прозаика, Почетного гражданина Бобруйска. Его детство было опалено войной. И эту боль он пронес через всю свою жизнь и творчество. Леонид Аронович поддерживал «Белорусский союз офицеров» и нередко выступал перед военнослужащими. Слова благодарности за память об отце выразила его дочь Майя Павличенко.

К слову, сегодня Бобруйская городская организация Белорусского союза офицеров насчитывает 378 человек. Ее миссия – забота об офицерах и их семьях.

– Мы проводим огромную работу по военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Особенно это актуально в нынешних реалиях. Активно участвуем в различных мероприятиях, которые проводятся в городе, области и республике, – подчеркнул Александр Виноградов, председатель БГО ОО «Белорусский союз офицеров».

За плодотворную общественную деятельность по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи, многолетнюю службу в рядах Вооруженных Сил Республики Беларусь и в связи с 30-летием организации офицеры были награждены почетными грамотами Бобруйского горисполкома, Бобруйского городского Совета депутатов, администраций Ленинского и Первомайского районов. Кроме этого, были вручены нагрудные знаки «30 лет Белорусского союза офицеров».

– От имени городского исполнительного комитета поздравляю вас с днем рождения общественного объединения «Белорусский союз офицеров». Организация давно заняла нишу в патриотическом воспитании молодежи, а также взрослого населения нашей страны. Отрадно отметить, что для людей, которые входят в состав этого общественного объединения, такие понятия, как защита Родины, честь, доблесть, отвага, – не пустой звук. Вы реализуете множество направлений государственной политики, участвуете в городских мероприятиях, проектах. И если не вы, никто другой не расскажет молодому поколению, что такое историческая память, служебный долг. Мне хочется пожелать вам здоровья, сил, энергии. Успехов в работе на благо нашей страны, – поздравила офицеров Виктория Омелюсик.

Завершилось торжественное мероприятие концертными номерами.

Людмила Любимцева.

Фото Александра Анташкевича.