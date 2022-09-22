В Бобруйске прошло торжественное гашение блока почтовых марок в честь 1030-летия Православия на белорусских землях

22 сентября в здании Бобруйского епархиального управления состоялась церемония официального гашения почтового блока «1030-летие Православия на белорусских землях», в которой приняли участие Виктория ОМЕЛЮСИК, заместитель председателя Бобруйского горисполкома, Людмила МИНЕНКОВА, начальник Бобруйского регионального узла почтовой связи и протоиерей Сергий КОРОВИНСКИЙ, секретарь епархиального управления. 2022 год объявлен в Беларуси Годом исторической памяти и ознаменован важным событием в истории Православной церкви – 1030-летием с момента возникновения Полоцкой епархии. Торжества, посвященные этой дате, проходят по всей территории нашей страны на церковном и государственном уровнях. Сегодня Министерство связи и информации выпускает в обращение новый почтовый блок, посвященный этому знаковому событию. Он является предметом коллекционирования, именно поэтому выполнен с послепечатными технологиями. В марке представлена официальная эмблема торжеств «1030-летия Православия на белорусских землях». На конверте изображены храмы, расположенные в исторической колыбели белорусского Православия. Впервые в тридцатилетней истории белорусской филателии один проект содержит 15 специальных памятных штемпелей, а это значит, что одновременно торжественные гашения почтового блока на специальном конверте пройдут в Гродно, Лиде, Новогрудке, Минске, Бобруйске, Борисове, Бресте, Витебске, Гомеле, Могилеве, Молодечно, Пинске, Полоцке, Слуцке и Турове.