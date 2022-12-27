В Бобруйске прошло подведение итогов городского тура молодежного проекта «100 идей для Беларуси»

27 декабря на базе ОАО «Белагропромбанк» состоялось подведение итогов городского тура республиканского молодежного проекта «100 идей для Беларуси». В 2022 году в нем приняли участие 9 проектов. Учащиеся СШ№27, механико-технологического, торгово-экономического, технологического колледжей и ЦДОДиМ представляли свои разработки в различных форматах (видеоролики, презентации, макеты, раздаточные материалы).

Среди лучших проектов: «Дрифт-трайк», Квестбук «Знакомьтесь, Бобруйск!», «ЭКО ДАМ», «Радзiма». В январе 2023 года именно эти инициативы будут представлять наш город на областном этапе в Могилеве.

– Благодаря этому проекту, который пользуется популярностью, молодые люди могут предложить свои решения и новации для успешного развития Беларуси. Все представленные идеи на городском туре в этом году очень разные, но в то же время креативные, интересные и что самое важное – значимые. Их реализация в будущем поможет достичь нашей стране новых высот и вершин, – поделилась мнением Александра Зорина, второй секретарь Бобруйского ГК ОО «БРСМ».

Отметим, что Республиканский молодежный проект «100 идей для Беларуси» проводится Общественным объединением «Белорусский республиканский союз молодежи», Министерством образования Республики Беларусь, Государственным комитетом по науке и технологиям Республики Беларусь, а также Национальной академией наук Беларуси. Его цель – активизация инновационного мышления молодежи, привлечение ее к решению задач социально-экономического развития страны, стимулирование гражданских инициатив и научно-технических разработок.