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В Бобруйске прошло первое заседание нового Молодежного парламента

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В Бобруйске прошло первое заседание нового Молодежного парламента

/Будет дополнено/.

Фото Виктора ЧАБАНА.

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