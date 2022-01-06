В Бобруйске прошло первое заседание нового Молодежного парламента
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Фотографии: Виктор Чабан
/Будет дополнено/.
Фото Виктора ЧАБАНА.
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