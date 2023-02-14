В Бобруйске прошли учредительные собрания по созданию «Белорусской политической партии «Белая Русь»

В Ленинском и Первомайском районах Бобруйска прошли учредительные собрания по созданию «Белорусской политической партии «Белая Русь». Площадками для обсуждения общественно значимых вопросов стали медицинский и механико-технологический колледжи.

В мероприятии приняли участие представители трудовых коллективов предприятий и организаций различных сфер: промышленности, транспорта, здравоохранения, образования. Выступающие отметили, что необходимость создания политической партии в нашей стране ощущалась уже давно, и для решения этой задачи были предприняты вполне конкретные шаги, подготовлен определенный фундамент. Сегодня гражданское общество в стране является достаточно зрелым для того, чтобы строить партийную систему. У нас есть необходимость в создании сильной политической партии, которая будет выражать и защищать интересы белорусского народа и государства. Будущая партия станет отражением своеобразного политического спектра, которая будет представлена во всех регионах нашей страны, всех социальных группах.

В ходе мероприятий председатели и секретари учредительного собрания, которых избрали присутствующие, разъяснили правовую основу и законодательную возможность создания партии. Собрание также поддержало необходимость создания новой политической партии в Беларуси и избрало делегатов на учредительный съезд, который пройдет в Минске 18 марта.

Делегат Павел Булатов, главный специалист сектора идеологической работы и по делам молодежи администрации Ленинского района:

– В Беларуси давно назрел вопрос создания политической партии, объединяющей силы, которая будет бороться на политической арене. У нас есть разрозненные общественные объединения, которые поддерживают политику государства. И мне кажется, будет правильно, если появится сильная, мощная, централизованная партия, выражающая интересы всего общества.

Избиратель Мария Евдокимчева, заместитель директора по воспитательной работе СШ №9:

– Я считаю, что делегаты должны выражать интересы нашего народа. Поэтому ответственность у них большая. Это лучшие представители наших трудовых коллективов, которые будут выражать мнение в том числе и бобруйчан.

Делегат Юлия Коваленко, председатель Первомайской районной организации Бобруйска Республиканской общественной организации «Белая Русь»:

– Гражданское общество сегодня созрело для того, чтобы политическая партия была создана. Она выступит гарантом социальной справедливости, будет выражать волю народа, а ее целью станет незыблемость нашего государства.