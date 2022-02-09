В Бобруйске прошли соревнования по туристическим узлам

В рамках первенства ГУО «Центр туризма, краеведения и экскурсий детей и молодежи г. Бобруйска» были проведены лично-командные соревнования «Властелин леса» по туристским узлам - 2022.
В соревнованиях приняли участие команды объединений по интересам «Краеведы-поисковики», «Юные скалолазы», «Спортивное ориентирование», «Спортивный туризм» и «Пешеходный туризм».
На протяжении недели судейская коллегия в специально оборудованном классе предоставляла возможность всем желающим попробовать свои силы в знании туристских узлов.
В программу лично-командного первенства входили задания: узнавание узлов по иллюстрациям, узнавание завязанных узлов и завязывание их по памяти, завязывание узлов на скорость, применении узлов в практике, завязывание узла одной или двумя веревками одновременно всеми участниками команды, завязывание узлов участниками команды до первой ошибки.
Лучшие результаты в личном зачёте показали следующие учащиеся:
по группе «В»
1 место - Коваленко Екатерина (педагог Соколова И.С.),
2 место - Бобков Александр (педагог Соколова И.С.),
3 место - Чиканова Ангелина (педагог Порозов С.А.),
по группе «Б» среди учащихся до 13 лет
1 место - Бобкова Анна (педагог Заремская Л.И.),
2 место - Лопатина Вероника (педагог Евстратчик В.Е.),
3 место - Лешок Дарья (педагог Заремская Л.И.),
по группе «Б» среди учащихся до 14 - 18 лет
1 место - Климович Артём (педагог Карпушенко А.А.),
2 место - Ивановская Светлана (педагог Карпушенко А.А.),
2 место - Янович Владислав (педагог Дроздов В.В.),
3 место - Кузмин Глеб (педагог Дроздов В.В.).
В командном зачёте призовые места заняли объединения педагогов дополнительного образования:
1 место - Соколовой И.С. «Спортивное ориентирование», Заремской Л.И. «Спортивный туризм», Карпушенко А.А. «Спортивный туризм»,
2 место - Евстратчика В.Е. «Юные скалолазы», Дроздова В.В. «Пешеходный туризм»,
3 место - Бобчинского М.Н. «Спортивный туризм».
Е.Г. Каспарова,
педагог-организатор ГУО «ЦТКиЭ г. Бобруйка»