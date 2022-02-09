В Бобруйске прошли соревнования по туристическим узлам

В рамках первенства ГУО «Центр туризма, краеведения и экскурсий детей и молодежи г. Бобруйска» были проведены лично-командные соревнования «Властелин леса» по туристским узлам - 2022.

В соревнованиях приняли участие команды объединений по интересам «Краеведы-поисковики», «Юные скалолазы», «Спортивное ориентирование», «Спортивный туризм» и «Пешеходный туризм».

На протяжении недели судейская коллегия в специально оборудованном классе предоставляла возможность всем желающим попробовать свои силы в знании туристских узлов.

В программу лично-командного первенства входили задания: узнавание узлов по иллюстрациям, узнавание завязанных узлов и завязывание их по памяти, завязывание узлов на скорость, применении узлов в практике, завязывание узла одной или двумя веревками одновременно всеми участниками команды, завязывание узлов участниками команды до первой ошибки.

Лучшие результаты в личном зачёте показали следующие учащиеся:

по группе «В»

1 место - Коваленко Екатерина (педагог Соколова И.С.),

2 место - Бобков Александр (педагог Соколова И.С.),

3 место - Чиканова Ангелина (педагог Порозов С.А.),

по группе «Б» среди учащихся до 13 лет

1 место - Бобкова Анна (педагог Заремская Л.И.),

2 место - Лопатина Вероника (педагог Евстратчик В.Е.),

3 место - Лешок Дарья (педагог Заремская Л.И.),

по группе «Б» среди учащихся до 14 - 18 лет

1 место - Климович Артём (педагог Карпушенко А.А.),

2 место - Ивановская Светлана (педагог Карпушенко А.А.),

2 место - Янович Владислав (педагог Дроздов В.В.),

3 место - Кузмин Глеб (педагог Дроздов В.В.).

В командном зачёте призовые места заняли объединения педагогов дополнительного образования:

1 место - Соколовой И.С. «Спортивное ориентирование», Заремской Л.И. «Спортивный туризм», Карпушенко А.А. «Спортивный туризм»,

2 место - Евстратчика В.Е. «Юные скалолазы», Дроздова В.В. «Пешеходный туризм»,

3 место - Бобчинского М.Н. «Спортивный туризм».

Е.Г. Каспарова,

педагог-организатор ГУО «ЦТКиЭ г. Бобруйка»