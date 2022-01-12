В Бобруйске прошли соревнования по спринтерскому ориентированию

В городском парке культуры и отдыха в последние дни школьных каникул прошли соревнования по спринтерскому ориентированию. Более 150 человек приняли участие в этом мероприятии. Юным туристам и ориентировщикам из Бобруйска составили достойную конкуренцию гости из Гомеля, Минска, Жлобина и Марьиной Горки.

Возраст желающих принять участие в спринтах колебался от 7 до 62 лет. Так, совсем юные Соколов Макар и Назарович Тимофей имели честь вместе стартовать с опытным ориентировщиком и действующим тренером Кутузовым Сергеем Анатольевичем. Такая разбежка в возрасте говорит только об одном: спортивное ориентирование – это вид спорта, которым может заниматься каждый.

Рождественский старт подарил участникам соревнований много положительных эмоций и сюрпризов. Так председатель ОСО "Белорусская федерация ориентирования" Лабчевский Алексей Игоревич предоставил в пользование станции с электронной отметкой, что позволило спортсменам сразу после финиша отслеживать свои результаты на сайте O'Belarus. Организаторами соревнований, ГУО «Центр туризма, краеведения и экскурсий детей и молодежи», каждому участнику был подарен значок с бегущим ориентировщиком и по окончанию дистанции вручены сладости. Лучшие ориентировщики награждены дипломами. Со слов участников прошедшие соревнования стали «праздником души» для многих ребят.

Организаторы соревнований выражают огромную благодарность администрации ГУО "Парк культуры и отдыха г. Бобруйска" и КУП «Бобруйсккино» (кинотеатр "Мир") за содействие в проведении мероприятия.

Елена КАСПАРОВА , педагог-организатор ГУО «ЦТКиЭ г. Бобруйска»