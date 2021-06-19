В Бобруйске прошли соревнования по конному спорту
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На территории Бобруйской крепости прошли соревнования по конкуру. В нем приняли участие воспитанники казачьего конноспортивного клуба «Ермак». Правила предельно просты – за каждую поваленную жердь начисляются штрафные очки, за два отказа лошади всадник снимается с соревнований. Высота препятствий – 60 см. Данный маршрут не считается квалификационным, однако для ребят это внеочередной бесценный опыт.
- Во-первых, это популяризация конного спорта в Бобруйском районе. Также мы смотрим на взаимодействие всадника и лошади, выбираем более перспективные спортивные пары. И для самих ребят это хороший стимул двигаться вперед, - рассказала судья соревнований Ольга Шевченко.
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