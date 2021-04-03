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В Бобруйске прошли соревнования по авиамодельному спорту среди учащихся

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В Бобруйске прошли соревнования по авиамодельному спорту среди учащихся

В субботу, 3 апреля, на базе ГУО «Центр творчества дополнительного образования детей и молодежи г. Бобруйска» прошли городские лично-командные соревнования по авиамодельному спорту среди учащихся учреждений общего среднего, дополнительного образования города.

/Будет дополнено и обновлено/.

Виктор ЧАБАН. Фото автора.

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