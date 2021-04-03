В Бобруйске прошли соревнования по авиамодельному спорту среди учащихся
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В субботу, 3 апреля, на базе ГУО «Центр творчества дополнительного образования детей и молодежи г. Бобруйска» прошли городские лично-командные соревнования по авиамодельному спорту среди учащихся учреждений общего среднего, дополнительного образования города.
/Будет дополнено и обновлено/.
Виктор ЧАБАН. Фото автора.
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