В Бобруйске прошли соревнования по авиамодельному спорту среди учащихся

В субботу, 3 апреля, на базе ГУО «Центр творчества дополнительного образования детей и молодежи г. Бобруйска» прошли городские лично-командные соревнования по авиамодельному спорту среди учащихся учреждений общего среднего, дополнительного образования города.

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