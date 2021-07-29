В Бобруйске прошли сборы с должностными лицами тыла ВВС и войск ПВО

На базе 83 отдельного инженерно-аэродромного ордена Красной Звезды полка проходили сборы с должностными лицами тыла Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны. На протяжении двух насыщенных дней около 150 участников сборов со всех уголков Беларуси знакомились с передовым опытом работы нашего полка и проходили методические занятия на его объектах.

Так, например, на станции Березина участникам провели занятие на тему организации питания в пути следования, а на складе ГСМ они ознакомились с работой централизованного заправщика топлива.

– Это комплекс технических средств, предназначенных для одновременной заправки топливом группы воздушных судов. Далеко не во всех воинских частях есть такие централизованные заправщики топлива: многие офицеры о них только слышали или читали, но в живую не видели, что они из себя представляют, – отметил старший офицер службы горюче-смазочных материалов управления тыла ВВС и войск ПВО подполковник Александр Свирский. – Но все же основная цель таких сборов заключается в том, что офицеры получают возможность познакомиться друг с другом, конструктивно пообщаться, поделиться опытом, а по итогу уже перенести этот полученный опыт на работу в своих частях.