В Бобруйске прошли диалоговые площадки «От памяти прошлого к будущему»

6 и 7 октября на базе средней школы №34 и в Бобруйском краеведческом музее прошли диалоговые площадки в рамках областного профилактического мероприятия «От памяти прошлого к будущему».

На открытых диалогах присутствовали почетные гости: Александр Конецкий, прокурор города Бобруйска, Галина Бородина, заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Бобруйского городского исполнительного комитета, Антон Бородин, участковый инспектор инспекции по делам несовершеннолетних отдела милиции Первомайского района Управления внутренних дел Бобруйского горисполкома, Дмитрий Цырынский, начальник ИДН отдела милиции Первомайского района УВД Бобруйского горисполкома, Иван Песенко, учитель истории и обществоведения гимназии №3, Яна Новицкая, главный специалист управления по образованию горисполкома, Инна Овсейчик, старший научный сотрудник Бобруйского краеведческого музея, Марина Семашко, заместитель директора по воспитательной работе ГУО «Средняя школа №34 г.Бобруйска».

В рамках второго мероприятия учащиеся ознакомились с выставкой «Забвению не подлежит».

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Виктор ЧАБАН, фото автора.